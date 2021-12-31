Уряд дозволив Мінцифри блокувати платежі за програмою «єПідтримка»

У разі отримання інформації про порушення умов витрати коштів, Мінцифри блокує участь у програмі «єПідтримка» таких суб'єктів

Кабінет Міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати участь у програмі «єПідтримка» суб'єктів господарювання в разі порушення умов програми. Про це йдеться в опублікованій на Урядовому порталі постанові Кабміну № 1422 щодо внесення змін до порядку надання допомоги в рамках програми «єПідтримка».

«У разі отримання інформації, зокрема від правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі «єПідтримка» таких суб'єктів господарювання», – йдеться у документі.

Крім того, Кабмін постановив, що за період святкових та вихідних днів, а також у разі неможливості здійснення інформаційної взаємодії Мінцифри може окремо формувати та подавати Мінекономіки реєстр отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» з відомостями за визначений період.

Зазначимо, у січні 2022 року буде розширений перелік товарів, які можна придбати за 1 тис. грн з держбюджету в рамках програми «єПідтримка» для вакцинованих. Зокрема, пенсіонери зможуть витратити ці гроші ліки.

Раніше повідомлялося, що українці активно витрачають «тисячу за вакцинацію». За ці гроші громадяни вже придбали понад 100 тисяч квитків на залізничний транспорт.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно було оформити заявку до 29 грудня включно.

Також відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

24 грудня гроші за програмою «єПідтримка» почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

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