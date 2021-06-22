В Раді зареєстрували альтернативний проєкт про зміни до Податкового кодексу: що пропонують

Законопроєкт пропонує звільнити від сплати земельного податку землі залізничного транспорту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5600-3 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який є альтернативою урядовому проєкту та, за словами авторів, забезпечать «реальну збалансованість бюджетних надходжень».

Так, зокрема, альтернативний проєкт передбачає збільшення сплати акцизного податку на 5% на спирт етиловий, інші спиртові дистиляти, алкогольні напої і пиво. Також пропонується встановити обмеження в 12 років для перенесення збитків минулих років, а продаж більше двох об’єктів нерухомості протягом року оподатковувати за ставкою 18%.

Ставки екологічного податку автори пропонують підвищити на 5%, крім податку за викиди двоокису вуглецю (СО 2 ) (з 10 грн/т до 30 грн/тонну), та податку за скиди у водні об’єкти (у 5 разів, поступово до 2029 р).

Що стосується земельних податків, то законопроєкт пропонує звільнити від сплати земельного податку землі залізничного транспорту.

«Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та суттєво покращить економічну ситуацію в країні», – сказано у пояснювальній записці до проєкту.

Нагадаємо, уряд підготував та виніс на розгляд у ВР законопроект № 5600, яким підвищуються практично всі види податків та зборів в Україні. Проти цього проєкту виступила Європейська Бізнес Асоціація: вона закликала його відхилити, оскільки він перешкоджає розвитку економіки. Як зазначили в ЕБА, бізнес-середовище має багато зауважень до цього законопроекту, адже документ не проходив громадського обговорення і не узгоджувався з найбільшими бізнес-асоціаціями України.

За оцінкою експертів компаній-членів Американської торгової палати, запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.