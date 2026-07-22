Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Через CBAM, квоти ЄС і нові тарифи Укрзалізниці металургія може втратити понад $1 млрд – аналітика

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Через CBAM, квоти ЄС і нові тарифи Укрзалізниці металургія може втратити понад $1 млрд – аналітика

Витрати зростають, ринки звужуються: Україна ризикує втратити мільярд доларів від металургії

Українська гірничо-металургійна галузь одночасно стикається зі зростанням виробничих витрат і втратою ключових ринків збуту. Сукупне додаткове навантаження на підприємства оцінюється у $300–350 млн на рік, тоді як скорочення експорту та внутрішніх продажів може призвести до втрат на $0,9–1,1 млрд. Про це йдеться у аналітиці GMK Center. 

У першому півріччі 2026 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але найбільші ризики для галузі припадають на другу половину року – коли одночасно починають діяти нові європейські торговельні обмеження та внутрішні тарифні рішення.

Одним із найбільших викликів - нова система тарифних квот Європейського Союзу, яка запрацювала з 1 липня. Індивідуальні квоти для українських виробників у середньому приблизно на 60% нижчі за фактичні обсяги експорту минулого року, а мито на поставки понад квоту збільшено з 25% до 50%. Це може призвести до скорочення експорту сталі на 1,3–1,5 млн тонн щороку та втрати $850 млн – $1 млрд валютної виручки.

Додатковий тиск створює механізм транскордонного вуглецевого коригування CBAM. Українські виробники через високу вуглецеву інтенсивність традиційного доменного виробництва сплачують більше, ніж конкуренти, які використовують електродугові печі. Вже у 2026 році CBAM може скоротити експорт української металопродукції ще на $400–450 млн.

Одночасно українські металурги стикаються зі збільшенням витрат практично за всіма основними напрямками. Найбільше навантаження пов’язане із запланованим переглядом вантажних тарифів Укрзалізниці на 30% у серпні, та ще на 15% – з початку 2027 року. Це може підвищити собівартість виробництва тонни сталі на $20–25 і додати підприємствам ГМК $150–180 млн витрат на рік.

Ще одним фактором є перегляд тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії. Запропоноване підвищення на 25%, за оцінками галузі, означатиме додаткові витрати щонайменше 500 млн грн на рік. Також зростають витрати на газ через нові тарифи на його розподіл. 

Окремим викликом залишається дефіцит персоналу: більшість великих металургійних підприємств розташовані поблизу лінії фронту, а мобілізація та відтік населення істотно скоротили доступну кількість працівників.

Тим часом ситуація на внутрішньому ринку погіршується: у першому півріччі 2026 року імпорт довгомірного прокату збільшився на 68%, тоді як продажі української продукції скоротилися приблизно на 100 тис. тонн. Втрати внутрішніх продажів цього року можуть становити ще $50–60 млн. Основною причиною називають погіршення конкурентоспроможності українських виробників порівняно з постачальниками з інших країн, особливо з Туреччини та Китаю.

Сукупний ефект від зростання витрат на логістику, енергію, газ і вугілля оцінюється щонайменше у $300–350 млн на рік. Одночасно втрати доходів через CBAM, нові квоти ЄС і скорочення продажів на внутрішньому ринку можуть сягнути $0,9–1,1 млрд.

У галузі наголошують, що проблема полягає не лише в масштабі окремих викликів, а в їх одночасній дії. І очікують від української влади активніших переговорів із Європейським Союзом щодо умов застосування тарифних квот і CBAM. Також вони закликають не ухвалювати внутрішні тарифні рішення без оцінки їхнього впливу на виробництво, експорт і зайнятість.

Теги: експорт квоти ЄС імпорт металургія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї зими для українці знову розгортатимуть пункти незламності
Чи повернуться відключення світла взимку? Прогноз «Укренерго»
Вчора, 21:23
Українські безпілотники FP-1 перед нічним вильотом углиб території Росії
Bild розкрив таємницю нічних ударів України по Росії
16 липня, 02:12
Окремі імпортери китайської продукції, схоже, знайшли спосіб спробувати уникнути сплати антидемпінгового мита
Чотири позови проти держави – одна схема. Імпортери китайської продукції змовилися проти України Війна і бізнес
10 липня, 18:25
Удар по Омському НПЗ, який є найбільшим в Росї
Росія відклала ремонти НПЗ та заборонила експорт дизеля
8 липня, 18:21
Дрони атакували нафтовий термінал у порту російського Санкт-Петербурга
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
5 липня, 15:15
У порту зафіксували масштабні влучання, вогонь охопив територію нафтового терміналу
У Санкт-Петербурзі дрони уразили один із найбільших нафтотерміналів Балтики
4 липня, 07:12
ЄС із 1 липня примусово в удвічі скорочує імпорт сталі з України – учасник ринку
ЄС із 1 липня примусово в удвічі скорочує імпорт сталі з України – учасник ринку
1 липня, 14:53
Наслідки негоди у Львові
«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми
30 червня, 10:46
Черги на заправках у Росії після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах
Удари по НПЗ обвалили виробництво бензину в Росії – Bloomberg
23 червня, 22:10

Бізнес

Через CBAM, квоти ЄС і нові тарифи Укрзалізниці металургія може втратити понад $1 млрд – аналітика
Через CBAM, квоти ЄС і нові тарифи Укрзалізниці металургія може втратити понад $1 млрд – аналітика
Pepco заходить в Україну: де відкриються перші магазини
Pepco заходить в Україну: де відкриються перші магазини
ЄС відмовляється від українського масла: названо причину
ЄС відмовляється від українського масла: названо причину
Бізнес б'є на сполох: поки глава регуляторної служби Кучер не реагує, залізничні перевезення дорожчають
Бізнес б'є на сполох: поки глава регуляторної служби Кучер не реагує, залізничні перевезення дорожчають
Один ФОП виграв понад 2 тис. тендерів у 2026 році
Один ФОП виграв понад 2 тис. тендерів у 2026 році
Скільки бухгалтерів працює в Україні: дослідження виявило рекордсмена з 28 компаніями
Скільки бухгалтерів працює в Україні: дослідження виявило рекордсмена з 28 компаніями

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
88K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
80K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua