Броні стане менше: нардеп розповів про зміни, які готує уряд

Водночас у документі не пояснюється, що робитимуть із бронюваннями, які вже надали понад запропоновані нові ліміти

Проєкт передбачає нові ліміти для підприємств і створення центру, який впливатиме на рішення про критичність

Уряд готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, пропонується зменшити частку працівників, яких можуть забронювати підприємства оборонної та енергетичної галузей, а також комунальні служби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на проєкт змін до постанови Кабміну про бронювання на період мобілізації та воєнний час, пише «Главком».

За словами нардепа, документ отримали його джерела, а його автентичність підтвердили співрозмовники. Водночас ідеться саме про проєкт, а не про вже ухвалені зміни.

Які ліміти бронювання пропонують змінити

Згідно з проєктом, для підприємств оборонної промисловості та енергетики максимальну частку заброньованих працівників можуть знизити зі 100% до 85%. Для підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також вивезення сміття, ліміт пропонують скоротити із 75% до 60%.

Ще одна зміна стосується розрахунку частки працівників, яких можна забронювати в межах 50-відсоткового ліміту. Як зазначає Железняк, із загальної кількості працівників пропонують виключити тих, хто вже має відстрочку від мобілізації, зокрема студентів і людей, які здійснюють догляд за іншими особами.

Це означатиме, що базу для розрахунку бронювання можуть зменшити. Наприклад, якщо на підприємстві працюють 100 людей, але 20 із них мають відстрочку, ліміт у 50% розраховуватимуть від 80 працівників. Відповідно, забронювати можна буде 40 людей замість 50.

Хто вирішуватиме питання критичності підприємств

Проєкт також передбачає створення Координаційного центру при Кабінеті міністрів. За інформацією Железняка, до нього мають увійти 17 осіб, зокрема представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції.

Центр зможе надавати рекомендації щодо визначення підприємств критично важливими, встановлення лімітів бронювання понад 50%, а також позбавлення підприємств відповідного статусу. За твердженням нардепа, без рекомендації центру отримати статус критично важливого або погодити збільшений ліміт не вдасться.

Железняк звернув увагу, що в отриманому проєкті не визначено чітких строків ухвалення рішень, критеріїв роботи центру та процедури оскарження його рекомендацій.

Міністерства мають переглянути критерії

Окремий пункт проєкту передбачає, що до 20 жовтня міністерства та обласні державні адміністрації повинні переглянути галузеві критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Водночас у документі, за словами Железняка, не пояснюється, що робитимуть із бронюваннями, які вже надали понад запропоновані нові ліміти.

Наразі йдеться про підготовлений урядом проєкт змін, жодних офіційних рішень з цього приводи поки що не ухвалено.

Варто нагадати, що міністр оборони України Євген Хмара анонсував зміни бронюванні працівників оборонних підприємств. За його словами, позиція Міноборони полягає в тому, щоб максимально зберегти людський капітал оборонної промисловості.