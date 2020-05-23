Катар підготував «газовий сюрприз» для Путіна. Росію витискають з європейського ринку



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За січень-квітень поставки «Газпрому» в ЄС обвалилися на 20%

Середньорічні ціни на газ в Європі в цьому році складуть близько 100-110 доларів за тисячу кубометрів

У Катарі, який є найбільшим в світі виробником зрідженого природного газу, планують в найближчі роки наростити виробництво. Це віщує нові проблеми на газовому ринку для Росії.

Про це повідомив міністр енергетики та головний виконавчий директор державної компанії Qatar Petroleum Саад Шеріда аль-Каабі.

За словами аль-Каабі, багато виробників будуть змушені згортати видобуток через низькі цін, але для Катару такий сценарій виключається.

«Ми є найефективнішим виробником в світі з точки зору витрат і тому можемо долати ринкові шоки», – підкреслив він.

За офіційними даними, Qatar Petroleum планує наростити виробництво в 1,5 рази до 2025 року (до 110 млн тонн) і майже вдвічі – до 2027 (до 126 млн тонн).

Для Росії це обернеться новими проблемами на газовому ринку Європи, де ціни вже впали нижче точки рентабельності «Газпрому», скраплений газ поступово витискає російський. За січень-квітень поставки «Газпрому» в ЄС обвалилися на 20%, при цьому Німеччина скоротила закупівлі на 46%, а Туреччина – в сім разів.

Експерти прогнозують, що середньорічні ціни на газ в Європі в цьому році складуть близько 100-110 доларів за тисячу кубометрів. При цьому в 2018 році ринкова ціна газу в Європі складала 245 доларів.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що нафта продовжує дорожчати, попит відновлюється.

Як повідомлялося, вперше з середини квітня: ціна нафти Brent перевищила $33.

Напередодні глава Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Мухаммед Баркіндо заявив, що найкритичніший момент нафтової кризи подолано.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія скорочує видобуток нафти ще на мільйон барелів на добу.

До слова, російський експерт визнав, що попит на нафту не відновиться у найближчі роки.

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