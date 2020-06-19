У 2019 «Криворіжгаз» приєднав до газових мереж 34 нових об'єкти



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Минулого року «Криворіжгаз» приєднав 34 нових об'єкти до системи газопостачання

Процедура приєднання до системи газопостачання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району

У 2019 АТ «Криворіжгаз» здійснило 34 приєднання нових об'єктів до системи газопостачання, в тому числі 23 домоволодіння і 11 комунально-побутових об'єктів.

У минулому році Центр обслуговування клієнтів «Криворіжгазу» прийняв 42 заяви на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них 3 на послугу стандартного приєднання та 39 - нестандартного. Було укладено 37 договорів на приєднання до мереж.

Процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх Центрах обслуговуючи клієнтів АТ «Криворіжгаз» є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів. Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Криворіжгаз».

«Споживачеві достатньо подати в Центр обслуговування клієнтів заявку на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір і оплатити вартість послуги. Далі менеджер відстежує хід виконання робіт, інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів», - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ «Криворіжгаз» Анастасія Озерян.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. Основною перевагою є скорочення термінів і спрощення порядку підключення до газових мереж.

За умови відсутності зауважень в документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви повинна видати замовнику проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін.

Вартість робіт з приєднання встановлюється і переглядається щорічно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, на сьогоднішній день в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 12660 грн до 18570 грн (без ПДВ).

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, збитки компанії «Криворіжгаз» у 2020 році сягнули 29 млн гривень. Такий результат пояснюється тим, що тарифи на доставку газу, затверджені НКРЕКП для «Криворіжгазу» на перше півріччя поточного року, покривають лише 79% собівартості послуги. Вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня з 1 липня дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.