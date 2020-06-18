На Івано-Франківщині майже 60% мешканців боргують за газ



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Майже 60% прикарпатців не сплатили за газ 425 млн грн

Клієнти «Івано-Франківськгаз Збуту» можуть оплатити рахунки за газ дистанційно

В Івано-Франківській області 58 % споживачів газу боргують за спожитий газ. Станом на 16 червня 253 тисячі клієнтів компанії не сплатили за газ 425 млн грн. Про це повідомила пресслужба «Івано-Франківськгаз Збут»

«На час карантину компанія не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ, а також не припиняє поставки газу боржникам. Однак такі послаблення жодним чином не означають, що можна несвоєчасно оплачувати рахунки. Адже після завершення карантину зростання заборгованості тягне за собою відповідальність – аж до відключення газу», – йдеться у повідомленні Івано-Франківськгаз Збуту.

Аби запобігти відключенням, «Івано-Франківськгаз Збут» з початку року повідомив про існуючу заборгованість 7 тис. споживачів. У випадку подальших несплат, після закінчення карантину компанія буде змушена здійснити заходи по відключенню від газопостачання та звертатись до суду. До запровадження карантину до суду вже було направлено 193 позова до боржників на суму 1 522 тис. грн.

Окрім того, боржники залишаться без субсидії. «Івано-Франківськгаз Збут» уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів-боржників, в яких наявна заборгованість більше 3 місяців в сумі понад 340 грн. У разі не оплати такої заборгованості - житлова субсидія на наступний сезон не призначатиметься.

У компанії звертають увагу, що клієнти ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» мають всі можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до контакт-центру за номером 067 65-65-104 повідомити оператору номер особового рахунку (він є в платіжці кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

Нагадаємо, ТОВ «Чернігівгаз Збут» також повідомило, що станом на 1 червня 249 тисяч клієнтів компанії не сплатили за газ майже 416 млн. грн. Борги мають 70% споживачів.