Скільки українців роблять заощадження на старість: опитування

Майже 11% українців чекають, що на пенсії їх будуть утримувати діти

Серед українців у віці від 18 до 60 років велика частина не відкладає собі на пенсію, і тільки ледь 40% замислюються про те, щоб це робити. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, повідомляє «Україна 24».

Згідно з даними опитування, 38% опитаних не відкладають, проте планують це робити в майбутньому. 31% не відкладають і навіть не планують цього робити.

6,1% відкладають на старість, а 10,8% роблять це від часу до часу.

53% респондентів, які ще не вийшли на пенсію, вважають, що будуть жити на пенсію від держави.

26% планують жити на відкладені раніше гроші, 22% – на заробітну плату від роботи, 10,9% – на матеріальну допомогу від дітей і родичів.

4,1% мають дивіденди від вкладень, а 2,7% – прибуток від бізнесу.

Нагадаємо, частині українців за рік підвищили пенсію на 23 тисячі: кому пощастило.

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