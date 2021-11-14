  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Скільки українців роблять заощадження на старість: опитування

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Понад половина респондентів збирається жити на державні виплати - Скільки українців роблять заощадження на старість: опитування
    Понад половина респондентів збирається жити на державні виплати
    Фото з відкритих джерел

    Майже 11% українців чекають, що на пенсії їх будуть утримувати діти

    Серед українців у віці від 18 до 60 років велика частина не відкладає собі на пенсію, і тільки ледь 40% замислюються про те, щоб це робити. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research, повідомляє «Україна 24».

    Згідно з даними опитування, 38% опитаних не відкладають, проте планують це робити в майбутньому. 31% не відкладають і навіть не планують цього робити.

    6,1% відкладають на старість, а 10,8% роблять це від часу до часу.

    53% респондентів, які ще не вийшли на пенсію, вважають, що будуть жити на пенсію від держави.

    26% планують жити на відкладені раніше гроші, 22% – на заробітну плату від роботи, 10,9% – на матеріальну допомогу від дітей і родичів.

    4,1% мають дивіденди від вкладень, а 2,7% – прибуток від бізнесу.

    Нагадаємо, частині українців за рік підвищили пенсію на 23 тисячі: кому пощастило.

    Читайте також:
    Теги: соцопитування гроші пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки українців роблять заощадження на старість: опитування