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    Мешканці російського міста повиривали пеньки у березовому гаю, бо шукали гроші від «Орла і решки»

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    Черговий випуск шоу &laquo;Орел і решка&raquo;, знятий у Казані, вийшов в ефір 13 листопада - Мешканці російського міста повиривали пеньки у березовому гаю, бо шукали гроші від «Орла і решки»

    Черговий випуск шоу «Орел і решка», знятий у Казані, вийшов в ефір 13 листопада

    Фото з відкритих джерел

    У Казані люди розвернули пні у березовому гаю в пошуках грошей від «Орла і решки»

    Мешканці російського міста Казань у пошуках грошей від ведучих передачі «Орел і Решка» розвернули пні у березовому гаю, розташованому в Дербишках Радянського району столиці Татарстану. Про це 14 листопада пише Telegram-канал «Казанські відомості».

    Черговий випуск шоу, знятий у Казані, вийшов в ефір на день раніше – 13 листопада. Пляшку з купюрою у $100 Тимур Родрігес сховав в одному з лісових пнів.

    Багато хто вийшли «на полювання» вже в ніч на суботу, заздалегідь подивившись випуск «Орла і Решки» за часовим поясом Владивостока. Решта бажаючих приєдналися вдень. Жага місцевих жителів знайти гроші була настільки сильною, що всі пні в радіусі пошуку вирвали з корінням, уточнює видання.

    У новому епізоді Регіна Тодоренко і Тимур Родрігес показали глядачам, як провести вихідні у столиці Татарстану з бюджетом $100. Самі зйомки пройшли в Казані у жовтні 2021 року.

    Як відомо, «Орел і решка» – українська пізнавальна телепрограма про подорожі. Прем'єрний показ відбувся на українському телеканалі «Інтер», де шоу виходило до 24 сезону. Тепер вона виходить і в Росії, та в інших країнах.

    Нагадаємо, український блогер-мандрівник та ведучий передачі «Орел і решка» Ян Гордієнко розкритикував відпочинок в Одесі.

    Теги: вихідні гроші
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    Мешканці російського міста повиривали пеньки у березовому гаю, бо шукали гроші від «Орла і решки»