Мешканці російського міста повиривали пеньки у березовому гаю, бо шукали гроші від «Орла і решки»

Черговий випуск шоу «Орел і решка», знятий у Казані, вийшов в ефір 13 листопада

У Казані люди розвернули пні у березовому гаю в пошуках грошей від «Орла і решки»

Мешканці російського міста Казань у пошуках грошей від ведучих передачі «Орел і Решка» розвернули пні у березовому гаю, розташованому в Дербишках Радянського району столиці Татарстану. Про це 14 листопада пише Telegram-канал «Казанські відомості».

Черговий випуск шоу, знятий у Казані, вийшов в ефір на день раніше – 13 листопада. Пляшку з купюрою у $100 Тимур Родрігес сховав в одному з лісових пнів.

Багато хто вийшли «на полювання» вже в ніч на суботу, заздалегідь подивившись випуск «Орла і Решки» за часовим поясом Владивостока. Решта бажаючих приєдналися вдень. Жага місцевих жителів знайти гроші була настільки сильною, що всі пні в радіусі пошуку вирвали з корінням, уточнює видання.

У новому епізоді Регіна Тодоренко і Тимур Родрігес показали глядачам, як провести вихідні у столиці Татарстану з бюджетом $100. Самі зйомки пройшли в Казані у жовтні 2021 року.

Як відомо, «Орел і решка» – українська пізнавальна телепрограма про подорожі. Прем'єрний показ відбувся на українському телеканалі «Інтер», де шоу виходило до 24 сезону. Тепер вона виходить і в Росії, та в інших країнах.

Нагадаємо, український блогер-мандрівник та ведучий передачі «Орел і решка» Ян Гордієнко розкритикував відпочинок в Одесі.