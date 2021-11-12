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    Економіка та фінанси

    Частині українців за рік підвищили пенсію на 23 тисячі: кому пощастило

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    Пенсії зросли завдяки перерахункові заробітних плат - Частині українців за рік підвищили пенсію на 23 тисячі: кому пощастило
    Пенсії зросли завдяки перерахункові заробітних плат
    Фото з відкритих джерел

    Суддям суттєво збільшили пенсійні виплати

    В Україні з початку 2021 року суддям збільшили середню пенсію на 23 тисячі гривень. Відтак у жовтні середня пенсія українських суддів склала приблизно 91,2 тисячі гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

    При цьому варто зазначити, що середню пенсію звичайних громадян було збільшено лише на 400 гривень (з 3507 грн до 3915 грн). І це з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, індексації, збільшення тим, хто досяг певного віку та виконав вимоги щодо стажу.

    Суддівські пенсійні виплати були збільшені через перерахунок заробітних плат їхніх колег. У зв'язку з цим простих українців такий привілей не торкнеться, оскільки у них таких перерахунків зарплат не передбачається.

    Нагадаємо, пенсії в Україні індексують щорічно і 2022 рік не стане винятком. Однак наступного року принцип перегляду пенсій трохи зміниться.

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    Теги: гроші суддя пенсія
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    Частині українців за рік підвищили пенсію на 23 тисячі: кому пощастило