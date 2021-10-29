Накопичувальна пенсійна система не врятує Україну: що з нею не так

Варіант накопичувального рівня пенсійного забезпечення, який планує запровадити влада, по суті, не відрізняється від солідарної системи, що діє нині

Пенсійна реформа, в результаті якої влада планує запровадити в Україні другий, накопичувальний рівень пенсійної системи, суттєво не змінить ситуацію із пенсійним забезпеченням у державі, оскільки, по суті, мало чим відрізняється від солідарної системи, що діє в Україні наразі. Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив журналіст видання БізнесЦензор Юрій Віннічук.

Накопичувальний рівень передбачатиме, що працівники щомісяця робитимуть добровільні внески на свій індивідуальний пенсійний рахунок у розмірі 1% від зарплати. Паралельно, за рахунок зниження ЄСВ, обов'язкові внески за свого працівника у розмірі 1% сплачуватиме і роботодавець. Для заохочення людей накопичувати майбутню пенсію, держава перераховуватиме працівнику додатковий 1% у разі сплачування добровільних внесків.

Надалі державні, а згодом, приватні пенсійні фонди, вкладатимуть ці кошти у в найменш ризикові інструменти накопичування.

Проте, оскільки в Україні відсутній фондовий ринок, гроші з пенсійних рахунків можуть бути вкладені в депозити переважно державних банків, а також в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Таким чином, ми отримаємо не модель накопичувальної пенсійної системи, а модель фінансування дефіциту бюджету в борг – за рахунок майбутніх пенсіонерів. І борг цей у майбутньому доведеться віддавати іншим платникам податків. Це нічим не відрізняється від сьогоднішньої солідарної пенсійної системи, адже зараз пенсії також виплачуються за рахунок платників податків», – підсумовує Юрій Віннічук.

Автор допису також зазначив, що у світі пенсійні фонди вкладають гроші майбутніх пенсіонерів в акції інфраструктурних компаній, які приносять порівняно невеликий, але прогнозований на довгі роки дохід.

Цей досвід могла би взяти на озброєння й Україна, де також залишилося кілька таких державних компаній.

«До того ж, пенсійні фонди можуть інвестувати у землю сільськогосподарського призначення та заробляти близько 10% доходу від здачі цієї землі в оренду агрохолдингам та фермерам», – вважає Юрій Віннічук.

Нагадаємо, пенсійна реформа в Україні, що передбачає зокрема введення накопичувальної системи поряд з наявною солідарною, може бути запущена через кілька років. Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в рамках 7-го Українського фінансового форуму.

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