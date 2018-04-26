У Харківській області кількість онлайн-розрахунків за газ зросла на 52%

За допомогою «Особистого кабінету» можна переглянути деталізовану історію платежів, подивитись стан особового рахунку, отримати квитанцію та в лічені хвилини сплатити за газ

У Харківський області для споживачів газу доступні вже сім електронних платіжних сервісів. Запровадження ТОВ «Харківгаз Збут» конкуренції серед платіжних інтернет-платформ дало змогу збільшити онлайн-розрахунки на 52%. Про це повідомляє прес-служба газової компанії. Для зручності та економії часу клієнтів газових компаній Харківщини,



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За допомогою «Особистого кабінету» можна переглянути деталізовану історію платежів, подивитись стан особового рахунку, отримати квитанцію та в лічені хвилини сплатити за газ

У Харківський області для споживачів газу доступні вже сім електронних платіжних сервісів. Запровадження ТОВ «Харківгаз Збут» конкуренції серед платіжних інтернет-платформ дало змогу збільшити онлайн-розрахунки на 52%. Про це повідомляє прес-служба газової компанії.

Для зручності та економії часу клієнтів газових компаній Харківщини, здійснити онлайн-платежі за газ можливо: через «Особистий кабінет» на сайті 104.ua, через платіжні системи Masterpass, iPay, EasyPay, Megabank Online, Приват 24, Portmone. Якщо на початку роботи сервісів їх мінімальна комісія за платіж становила 2-3 грн, з розвитком конкуренції комісія для споживача була майже вдвічі зменшена. Наприклад при оплаті 100 грн за газ, комісія EasyPay, iPay, Masterpass становитиме 1,50 грн.

Майже 20 тис. питань, з якими клієнти звернулись протягом І кварталу до ТОВ «Харківгаз Збут», стосувались стану особового рахунку. «Нині не обов’язково самостійно відвідувати газову компанію, щоб отримати необхідну інформацію. За допомогою «Особистого кабінету» можна переглянути деталізовану історію платежів, подивитись стан особового рахунку, отримати квитанцію та в лічені хвилини сплатити за газ», - зазначила начальник відділу розрахунків за газ ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

У 2018 році перелік платіжних-інтернет платформ, за допомогою яких мешканці регіону можуть оплатити послуги газопостачання, поповнився новим сервісом – Masterpass. Для оплати через Masterpass потрібно одноразово зареєструвати платіжну карту та надалі здійснювати розрахунки без введення її реквізитів. Це дозволить клієнтам компанії додатково оптимізувати свій час на проведення онлайн-платежу.