Зеленський сказав, скільки зерна РФ заблокувала в українських портах

Російська Федерація заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн сільськогосподарських культур. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.

«Росія заблокувала майже всі порти. Усі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшника та іншого... 22 мільйони тонн сьогодні заблоковано Російською Федерацією», – сказав він.

Окрім того, Зеленський заявив, що Росія краде та вивозить українські культури. За його словами, у влади є розуміння, куди постачається крадена продукція. Він уточнив, що робота над цим питанням триває на рівні Міністерства закордонних справ.

Країни, які купуватимуть вкрадене в України зерно, стануть співучасниками злочину.

Глава держави наголосив на необхідності розблокувати українські порти для унеможливлення харчової кризи у світі. Зеленський зауважив, що це можна зробити різними шляхами, зокрема військовим. У цьому контексті глава держави поінформував, що звертається до міжнародних партнерів із проханням надати необхідну зброю.

Майже 90 кораблів фактично повні зерна та готові вирушати, але не можуть цього зробити через блокаду.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

Читайте також: