Джонсон та Ердоган обговорили вивезення зерна з України

Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України

Обидва політики висловили глибоке занепокоєння війною в Україні, що трива

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України. Про це йдеться у комюніке, поширеному канцелярією глави британського уряду за підсумками його розмови з Ердоганом.

Вони поділилися глибокою стурбованістю триваючим наступом Росії на Україну та його далекосяжними наслідками для безпеки та стабільності євроатлантичного регіону та світу.

Прем’єр-міністр привітав провідну роль Туреччини у подоланні кризи, і вони домовилися працювати разом, щоб відкрити життєво важливі шляхи постачання українських зернових запасів та пом’якшити зростання світових цін на продовольство.

У питанні розширення НАТО Прем’єр-міністр наголосив на загрозі, яку представляє Росія для її європейських сусідів, і підкреслив, що Фінляндія та Швеція будуть цінними доповненнями до НАТО.

Він закликав президента Ердогана співпрацювати з колегами зі Швеції, Фінляндії та НАТО для вирішення будь-яких проблем напередодні саміту в Мадриді наступного місяця, і сказав, що Велика Британія готова підтримати.

Лідери також привітали зростаюче партнерство між Великою Британією та Туреччиною у сфері оборони, безпеки та торгівлі. Прем'єр-міністр зазначив, що минулого року товарообіг між нашими країнами зріс на 3 мільярди фунтів стерлінгів і може бути зміцнений.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

Читайте також: