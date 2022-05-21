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    Економіка та фінанси

    Джонсон та Ердоган обговорили вивезення зерна з України

    Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України - Джонсон та Ердоган обговорили вивезення зерна з України
    Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України

    Обидва політики висловили глибоке занепокоєння війною в Україні, що трива

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України. Про це йдеться у комюніке, поширеному канцелярією глави британського уряду за підсумками його розмови з Ердоганом.

    Вони поділилися глибокою стурбованістю триваючим наступом Росії на Україну та його далекосяжними наслідками для безпеки та стабільності євроатлантичного регіону та світу.

    Прем’єр-міністр привітав провідну роль Туреччини у подоланні кризи, і вони домовилися працювати разом, щоб відкрити життєво важливі шляхи постачання українських зернових запасів та пом’якшити зростання світових цін на продовольство.

    У питанні розширення НАТО Прем’єр-міністр наголосив на загрозі, яку представляє Росія для її європейських сусідів, і підкреслив, що Фінляндія та Швеція будуть цінними доповненнями до НАТО.

    Він закликав президента Ердогана співпрацювати з колегами зі Швеції, Фінляндії та НАТО для вирішення будь-яких проблем напередодні саміту в Мадриді наступного місяця, і сказав, що Велика Британія готова підтримати.

    Лідери також привітали зростаюче партнерство між Великою Британією та Туреччиною у сфері оборони, безпеки та торгівлі. Прем'єр-міністр зазначив, що минулого року товарообіг між нашими країнами зріс на 3 мільярди фунтів стерлінгів і може бути зміцнений.

    Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

    За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

    Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

    Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

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    Теги: Швеція ЄС росія окупанти НАТО війна Фінляндія зерно Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Джонсон та Ердоган обговорили вивезення зерна з України