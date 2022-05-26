Глава «Укрзалізниці» про перевозку зерна: Європа дуже рада новим обсягам вантажів

Європейські країни вже працюють над розширенням своєї інфраструктури

Голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін розповів, що буде з мільйонами тонн українського зерна, руди та металів, враховуючи те, що порти України наразі заблоковані. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Медуза».

«Ми готові вивезти ці вантажі. Ми ж їх якось у порт доставили, отже, можемо й вивезти. Проблема в тому, що цей обсяг далі має поїхати до європейських портів, а вони не готові приймати такі обсяги. Друга історія – ці вантажі повільно й тяжко їдуть територією європейських країн, бо мало рухомого складу на вузькій колії», – зазначив Камишін.

Також управлінець зазначив, що Європа дуже рада новим бізнес-пропозиціям, проте, існує проблема, що якщо з’являються нові обсяги вантажу, то їхні термінали до цього не готові.

«Європа дуже рада цим новим обсягам вантажів, бо вони можуть заробити на цих нових обсягах. Більше їм такої кількості нових вантажів ніде не знайти. Тож європейські країни вже працюють над розширенням своєї інфраструктури», – додав голова «УЗ».

Нагадаємо, Російська Федерація заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн сільськогосподарських культур.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше повідомлялося, що російська влада заявила, що готова піти на поступки і зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Але заради цього РФ вимагає зняти з неї санкції.

Китай заявив, що готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України. Також Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна