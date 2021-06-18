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    Економіка та фінанси

    У Мінсоцполітики анонсували «нові стимули» для працевлаштування людей з інвалідністю

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    У Мінсоцполітики вважають, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю - У Мінсоцполітики анонсували «нові стимули» для працевлаштування людей з інвалідністю
    У Мінсоцполітики вважають, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю
    Фото з відкритих джерел

    Лазебна вважає, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю

    Міністерство соціальної політики України розробляє нові стимули для працевлаштування людей з інвалідністю, повідомила очільниця відомства Марина Лазебна під час презентації пілотного проєкту «Працюй вільно».

    «Серед головних стимулів міністр назвала оплачувані контракти з роботодавцями на навчання та стажування людей з інвалідністю на робочому місці; компенсація роботодавцю протягом двох років з моменту працевлаштування зарплати, податків та соціальних внесків, сплачених за працюючу людину з інвалідністю, у розмірі 50-100% фактичних витрат у залежності від ступеню інвалідності працівника; розвиток програми надомної праці людей з інвалідністю в інтересах бюджетних закладів», – повідомляє пресслужба Мінсоцполітики з посиланням на Лазебну.

    Лазебна вважає, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю.

    Повідомляється, що Мінсоцполітики також розпочало підготовку програми «Рука допомоги» для осіб з інвалідністю, які хочуть заснувати власний бізнес.

    «Держава запропонує цим людям пільгову безвідсоткову допомогу на закупівлю обладнання та матеріалів для ведення бізнесу строком на п’ять років, а повертати її вони зможуть за рахунок сплачених податків», – йдеться в повідомленні.

    Проєкт «Працюй вільно» – спільна ініціатива Міністерства соціальної політики України, громадської організації «Громадський рух Соціальна єдність» за підтримки Ради Європи.

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    Теги: міністр Міністерство соціальної політики навчання Марина Лазебна
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    У Мінсоцполітики анонсували «нові стимули» для працевлаштування людей з інвалідністю