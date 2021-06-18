У Мінсоцполітики анонсували «нові стимули» для працевлаштування людей з інвалідністю

У Мінсоцполітики вважають, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю

Лазебна вважає, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю

Міністерство соціальної політики України розробляє нові стимули для працевлаштування людей з інвалідністю, повідомила очільниця відомства Марина Лазебна під час презентації пілотного проєкту «Працюй вільно».

«Серед головних стимулів міністр назвала оплачувані контракти з роботодавцями на навчання та стажування людей з інвалідністю на робочому місці; компенсація роботодавцю протягом двох років з моменту працевлаштування зарплати, податків та соціальних внесків, сплачених за працюючу людину з інвалідністю, у розмірі 50-100% фактичних витрат у залежності від ступеню інвалідності працівника; розвиток програми надомної праці людей з інвалідністю в інтересах бюджетних закладів», – повідомляє пресслужба Мінсоцполітики з посиланням на Лазебну.

Лазебна вважає, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю.

Повідомляється, що Мінсоцполітики також розпочало підготовку програми «Рука допомоги» для осіб з інвалідністю, які хочуть заснувати власний бізнес.

«Держава запропонує цим людям пільгову безвідсоткову допомогу на закупівлю обладнання та матеріалів для ведення бізнесу строком на п’ять років, а повертати її вони зможуть за рахунок сплачених податків», – йдеться в повідомленні.

Проєкт «Працюй вільно» – спільна ініціатива Міністерства соціальної політики України, громадської організації «Громадський рух Соціальна єдність» за підтримки Ради Європи.