Кулеба назвав ключову тему зустрічі Зеленського з Байденом

Кулеба і Нуланд обговорили підготовку візиту Зеленського до США

Залучення США до мирного врегулювання на сході України буде ключовою темою зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Ми зараз увійшли в стадію підготовки візиту президента. Безумовно, тема подальшого залучення Сполучених Штатів у процес мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту. Буде і багато інших важливих тем, але це буде тема №1», – сказав глава МЗС.

Він підкреслив, що має достатньо підстав стверджувати, що США хочуть і можуть бути залучені до процесу врегулювання. За його словами, про це свідчить дзвінок Байдена у квітні в розпал ескалації вздовж українського кордону.

«Саме в цей момент президент Байден подзвонив Путіну і сказав йому дуже чітко: те, що він робить на кордоні, неприйнятно; те, що він робить в Україні, неприйнятно. І що він готовий сісти і проговорити цю ситуацію», – зазначив глава української дипломатії.

На думку Кулеби, це був акт стримування, до якого вдалися Сполучені Штати на підтримку українських інтересів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ заявив, що обговорював з Володимиром Путіним питання України.

«Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, – ред) не заперечував мені, але звичайно відмінності (в позиціях щодо Мінських угод, – ред) були», – зазначив Байден.

Президент США додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.

Джерело: Укрінформ