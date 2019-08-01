У Нацбанку пояснили, чому різко зміцнилась гривня



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У липні світова цінова кон’юнктура для українських експортерів, виражена індексом ЕСРІ, поліпшилася

Значна пропозиція іноземної валюти, зокрема завдяки припливу іноземних портфельних інвестицій, зміцнили гривню у липні до рекордних показників за останні три роки

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень.

«У липні світова цінова кон’юнктура для українських експортерів, виражена індексом ЕСРІ, поліпшилася – зростання цін на залізну руду та соняшникову олію переважило помірне зниження цін на сталь та зернові», - пояснили у Нацбанку.

Також серед причин послаблення позицій долара в Україні зокрема, НБУ називає очікування ринку на результати засідань провідних центральних банків світу - ЄЦБ та ФРС.

Крім того, у Нацбанку нагадали, що у липні регулятор знизив облікову ставку до 17%. Також НБУ почав оприлюднювати прогноз процентної ставки, базовий сценарій якого передбачає зниження до 8% протягом наступних років.

Тож дохідність гривневих ОВДП зменшилася, відзначили у НБУ. З огляду на прогноз ключової ставки НБУ зберігається значний потенціал для зниження урядом вартості середньострокових запозичень. Це посилювало попит на державні цінні папери, у тому числі з боку нерезидентів, та зміщувало його в бік середньо- та довгострокових інструментів на тлі все ще високих процентних ставок за цими паперами, розповіли в Нацбанку.

«Значна пропозиція іноземної валюти, у тому числі за рахунок припливу іноземних портфельних інвестицій, забезпечувала подальше зміцнення гривні. Це дало змогу НБУ поповнювати міжнародні резерви, не протидіючи ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу - у липні додатне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становило $1,3 млрд ($2,7 млрд з початку року). Офіційний обмінний курс гривні до долара США у липні порівняно з червнем зміцнився на 4,1% та досяг мінімальних рівнів за останні три роки», - йдеться в звіті.