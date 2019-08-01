Долар продовжує стрімко дешевшати: курс валют на 1 серпня



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Вартість долара знизилася ще на 6 копійок

Національний банк України встановив курс валют на четвер, 1 серпня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Американська валюта продовжує стрімко дешевшати. Вартість долара знизилася ще на 6 копійок та встановилася на рівні 25,02 грн.

У свою чергу, вартість євро знизилася майже на 8 копійок – до 27,90.

Національний банк України встановив такі курси валют:

100 доларів США – 2502,07 грн;

100 євро – 2790,06 грн

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.