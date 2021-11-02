У наступному році безробітним видаватимуть гроші: хто може розраховувати на допомогу

Участь у новій бюджетній програмі можуть взяти малозабезпечені, які не працюють

Повертати кошти державі не потрібно, якщо сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги

Держава розпочне з січня 2022 року надавати безробітним членам малозабезпечених сімей фінансову допомогу на початок власного бізнесу. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей («Рука допомоги»).

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, на реалізацію цієї програми в проекті держбюджету на наступний рік планується близько 100 млн грн.

За інформацією Мінсоцполітики, державна допомога на початок власного бізнесу є безвідсотковою і становитиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн). Ці кошти надаються в безготівковій формі та можуть використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання та матеріалів. Через 3 роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути. Але сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за 3 роки податків та єдиного соціального внеску.

Повертати кошти державі не потрібно, якщо сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги, або якщо підприємець працевлаштує в перший рік своєї роботи ще двох безробітних членів малозабезпечених сімей за направленням центру зайнятості.

Участь у новій бюджетній програмі можуть взяти непрацюючі малозабезпечені, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та зареєстровані як безробітні. Щоб отримати фінансову допомогу на початок власного бізнесу, таким громадянам потрібно звернутися із заявою в центр зайнятості за місцем проживання. Крім того, в центр зайнятості необхідно подати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть консультації щодо початку та ведення бізнесу та організовуватимуть безкоштовне професійне навчання.

Після розгляду бізнес-плану та позитивного рішення регіональної комісії учасник програми повинен протягом 30 днів зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду про надання фінансової допомоги з регіональним центром зайнятості та центром зайнятості за місцем проживання.

Для отримання фінансової допомоги потрібно надати в центр зайнятості рахунок і договір, укладений між Учасником і постачальником обладнання та матеріалів, необхідних для заснування власної справи. Оплата витрат проводиться регіональним центром зайнятості на підставі цих документів.

Нагадаємо, Київська міська рада підтримала рішення, які передбачають виплату компенсацій за належні земельні ділянки шістьом родинам загиблих киян-учасників АТО/ООС.

Як раніше повідомлялося, у Кабінеті міністрів вирішили виплатити одноразову грошову допомогу на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

До слова, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.