Хто робить українську зброю?

«Укроборонпром» співпрацює з колишнім фігурантом справи за хабар Гладковському

Вибачте, але це кабздець! Виключно цими словами Володимира Зеленського зразка 2019 я можу розпочати цей свій ранок.

Пам‘ятаєте такого Віталія Жукова – помічника директора «Укроборонпрому», друга Гладковського-джуніора, фігуранта розслідувань Лесі Іванової.

Здавалось би, ми мали після того скандалу забути його назавжди. Проти нього вели слідство, звинувачували у хабарі Гладковському у 950 тисяч – за ці гроші пообіцяв, що його батько нібито мав допомогти з ухваленням рішення генеральним директором «Укрспецекспорту» в інтересах ТОВ «Оптимумспецдеталь». А ще Жукова звинувачували в тому, що дав хабар у 880 тис. грн директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненко. А ще – що не сплатив майже 50 млн податків.

Таких не можна на пушечний вистріл до «Укроборонпрому».

Але ні. Дивіться, ось цей Жуков посміхається на всі зуби поряд з новим директором «Укроборонпрому» і презентує гранатний пристрій, яке розробило його новеньке СКБ «Вектор» і яке тепер випускатиме шосткинський завод.

І чому б Жукову не сміятися?

26 березня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та звільнила від кримінальної відповідальності Жукова за хабар Гладковському. Тому що збіг термін давності. Алілуя, давайте людоньки хабарі, там все одно поки суди, всі строки пройдуть.

Щоправда, суд не затвердив угоду зі слідством у справі про несплату податків, де Жукову світить 5 років. Але то вже деталі.

Юрій Гусєв, напевно, на такі деталі і не зверне уваги. Так само як не помітив якимсь дивом свого часу оборудки Каськіва. Безумовно, треба мати біля себе такого Жукова, ще в часи Яника хлопець розкрутився. Цінний кадр!

Чи все таки кабздєц?

Джерело: блог Тетяни Ніколаєнко

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