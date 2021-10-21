Ще шість родин учасників АТО отримають компенсацію за земельні ділянки

У 2021 році родини загиблих учасників АТО отримали від Києва 16,3 млн грн компенсації за землю

Вже 18 родин загиблих киян-учасників АТО/ООС отримали матеріальну допомогу

Київська міська рада підтримала рішення, які передбачають виплату компенсацій за належні земельні ділянки шістьом родинам загиблих киян-учасників АТО/ООС. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий, інформує пресслужба Київради.

«Департамент соціальної політики підготував документи для ще шести родин загиблих учасників АТО. Відповідні комісії розглянули заяви уповноважених членів цих родин і погодили виділення матеріальної допомоги відповідно до затвердженого Київською міською радою Порядку виплат. Проєкти рішень щодо кожної родини пройшли відповідні погодження у структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації, і я вдячний депутатам за підтримку цього рішення», – зазначив Руслан Світлий.

На 2021 рік міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» передбачено 38 мільйонів гривень на виплату зазначеної матеріальної допомоги. З цих коштів вже виплачено 16,3 млн грн 18 заявникам:

11 заявникам на загальну суму 10 млн грн (рішення Київської міської ради, підготовлені Департаментом соціальної політики);

7 заявникам, які дали згоди на передачу права власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на загальну суму 6,3 млн грн (рішення Київської міської ради, підготовлені Департаментом земельних ресурсів).

Нагадаємо, що розмір виплати на одну особу становить 400 прожиткових мінімумів для працездатної особи (на сьогодні це 2379 грн) та складає 951,6 тис. грн.

У 2019–2021 роках зазначену одноразову матеріальну допомогу виплачено 42 заявникам на загальну суму 21,8 млн грн.

Як повідомлялося, Київ виплатить одноразову адресну матеріальну допомогу особам із інвалідністю – учасникам антитерористичної операції для закупівлі спеціально обладнаних до потреб осіб з інвалідністю легкових автомобілів.