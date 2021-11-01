Шестихвилинний фільм про Конституцію за ціною квартири. На що витрачає кошти Держкіно?

Виробництво просвітницького кіно займе три місяці

Державне агентство України з питань кіно 13 жовтня уклало договір зі столичним підприємцем Костянтином Холодкевичем на виробництво фільму «Конституція для всіх: і великих, і малих» загальною вартістю 1,36 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Анімаційний фільм про Конституцію триватиме шість хвилин. Він вийде українською мовою і матиме просвітницький характер.

Загалом виробництво фільму про Конституцію займе три місяці – до кінця лютого 2022 року. Основні статті витрат цього фільму: 386 тис. грн – візуальні ефекти, 120 тис. грн – оренда студії звукозапису, зведення та монтаж музики, по 90 тис. грн оцінено роботу режисера і монтажера.

Додамо, що Костянтин Холодкевич є одним із співзасновників анімаційної студії ToonDrive, яка працює з 2005 року.

Як повідомляв «Главком», у жовтні Державне агентство України з питань кіно 11 жовтня уклало договір зі столичним ТОВ «ММД Про» на виробництво національного неігрового телесеріалу «Чорнобиль» вартістю 5 млн грн. Державна підтримка складатиме шосту частину від усіх витрат цього кінопроєкту (прогноз витрат становить 30,6 млн грн).

Раніше Державне агентство України з питань кіно виділило 256 тис. грн на популяризацію національного фільму «Носоріг» на Міжнародному кінофестивалі у Венеції. Режисером та сценаристом фільму є Олег Сенцов, колишній бранець Кремля.