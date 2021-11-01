  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Шестихвилинний фільм про Конституцію за ціною квартири. На що витрачає кошти Держкіно?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анімаційний фільм про Конституцію вийде українською мовою - Шестихвилинний фільм про Конституцію за ціною квартири. На що витрачає кошти Держкіно?
    Анімаційний фільм про Конституцію вийде українською мовою
    фото з відкритих джерел

    Виробництво просвітницького кіно займе три місяці

    Державне агентство України з питань кіно 13 жовтня уклало договір зі столичним підприємцем Костянтином Холодкевичем на виробництво фільму «Конституція для всіх: і великих, і малих» загальною вартістю 1,36 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Анімаційний фільм про Конституцію триватиме шість хвилин. Він вийде українською мовою і матиме просвітницький характер.

    Загалом виробництво фільму про Конституцію займе три місяці – до кінця лютого 2022 року. Основні статті витрат цього фільму: 386 тис. грн – візуальні ефекти, 120 тис. грн – оренда студії звукозапису, зведення та монтаж музики, по 90 тис. грн оцінено роботу режисера і монтажера.

    Додамо, що Костянтин Холодкевич є одним із співзасновників анімаційної студії ToonDrive, яка працює з 2005 року.

    Як повідомляв «Главком», у жовтні Державне агентство України з питань кіно 11 жовтня уклало договір зі столичним ТОВ «ММД Про» на виробництво національного неігрового телесеріалу «Чорнобиль» вартістю 5 млн грн. Державна підтримка складатиме шосту частину від усіх витрат цього кінопроєкту (прогноз витрат становить 30,6 млн грн).

    Раніше Державне агентство України з питань кіно виділило 256 тис. грн на популяризацію національного фільму «Носоріг» на Міжнародному кінофестивалі у Венеції. Режисером та сценаристом фільму є Олег Сенцов, колишній бранець Кремля.

    Читайте також: Держава витратить 34 млн грн на нове шоу, в якому іноземних туристів годуватимуть та возитимуть Україною
    Теги: кіно бюджет Конституція гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шестихвилинний фільм про Конституцію за ціною квартири. На що витрачає кошти Держкіно?