У Польщі хочуть спростити одержання карт побиту для іноземців



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Зараз процедура отримання Карти побиту забюрократизована

У Польщі хочуть законодавчо спростити процес отримання ВНП для іноземців – так званих Карт тимчасового побиту. Підтвердження таких намірів – Проєкт закону про внесення змін до закону про іноземців та деякі інші акти (UD138), опублікований в офіційному Бюлетені Ради Міністрів Польщі.

Про це повідомляє компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal в своєму пресрелізі.

Законопроєкт спрямований на спрощення отримання Карт побиту з метою отримання роботи, що дозволить іноземцям швидше легалізуватися і почати працювати в Польщі. Зокрема, в документі пропонується відмовитися від необхідності надання договорів на оренду житла іноземцем, спростити процедуру отримання нової Картки побиту при зміні роботодавця, розширити перелік причин, за якими не потрібно вносити зміни в Карту побиту (наприклад, зараз при зміні посади навіть у межах однієї компанії потрібно змінювати Карту). Так само пропонується спростити процедуру отримання Карти і дозволів для роботи для сезонних працівників.

«Спрощення процедур легалізації перебування в Польщі – гарний спосіб утримати трудових мігрантів у країні і позбавити польський уряд необхідності наймати додаткову армію чиновників, які і так не можуть впоратися з масивом документів від іноземців», – підкреслює віце-президент компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Богдевіч.

В першу чергу це торкнеться українських громадян як найбільш численної категорії претендентів на ВНЖ в Польщі.

Зараз процедура отримання Карти побиту забюрократизована. Бувають випадки, коли через це людям доводиться чекати Карту кілька років. У той же час навантаження на відомства у справах іноземців значно зросло через пандемію. В першу хвилю коронавіруса навесні відомства були закриті, зараз багато хто став йти на карантин після виявлення інфікованих серед чиновників.

Станом на липень 2020 року 237 тис. громадян України з майже 0,5 млн іноземців мають Карти побиту.

«Після закінчення пандемії ми прогнозуємо значне збільшення потоку українців, які бажають отримати Карту побиту і залишитися працювати в Польщі. Польський уряд надав легітимності перебуванню українців, які приїхали до Польщі по біометрії або робочій візі на весь період пандемії. Однак після її закінчення в іноземців буде всього 30 днів на легалізацію свого перебування. Відповідно навантаження на відомства і час очікування Карт може зрости», – підсумовує Кароліна Богдевіч.

У Польщі за станом на середину літа поточного року перебувають від 900 тис. до 1,1 млн українських мігрантів (дані дослідження Варшавської школи економіки Павела Стшелецького та Якуба Гровіца, а також Роберта Вишинського з Національного банку Польщі).

У травні Польща вирішила послабити карантин для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Вони можуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження двотижневої самоізоляції.

Українські заробітчани в Польщі часто працюють в умовах, які відрізняються від правил для поляків: їхній робочий день довший, вони займаються менш кваліфікованою роботою та отримують меншу заробітну плату.