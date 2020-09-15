Стало відомо, коли Україна отримає кредит від ЄС



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Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина

Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію даної угоди ще 25 серпня

Програма макрофінансової допомоги для України на 1,2 млрд євро ділиться на два транші. Перший транш перераховується одразу, а другий транш передбачає перерахування при виконанні умов, які ведуть до фінансової стабільності. Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Ми зараз на етапі того, що і в Україні, і в ЄС закінчились внутрішні процедури, і тривають перемовини щодо того, коли ми цей транш отримаємо», – розповіла вона.

Стефанішина зазначила, що в ЄС тільки повиходили з відпусток, у них теж починається політичний сезон.

«Ми сподіваємось, що якнайшвидше досягнемо домовленостей по макрофінансовій допомозі ЄС і по підтримці від МВФ», – зазначила вона.

Раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

До слова, Зеленський підписав закон, що дозволяє отримати 1,2 млрд євро від ЄС.