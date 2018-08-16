У Запорізькій області борги за газ - майже у кожного другого споживача



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У разі подальших неплатежів за газ будуть використані заходи примусового погашення боргу

Станом на 1 липня 2018 року в Запорізькій області 83% клієнтів «Запоріжгаз Збуту» заборгували за газ. Сума боргу становить 774 млн грн, що на 3% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Зростання неплатежів сталося, в першу чергу, через побутових споживачів газу, на частку яких припадає 99% загального боргу клієнтів «Запоріжгаз Збут». Найбільші борги у жителів обласного центру - на них припадає близько 70% всієї заборгованості за газ.

«Неплатежі за спожитий газ створюють фінансові труднощі не тільки для «Запоріжгаз Збуту». З боргів наша компанія не може заплатити всім одержувачам, як передбачено алгоритмом розподілу, затвердженого Регулятором - зокрема НАК «Нафтогаз України» і оператору газорозподільних мереж. Дефіциту коштів у компанії не дозволяє виконати всі необхідні ремонтні роботи і повноцінно підготувати газорозподільну систему регіону до опалювального періоду», - пояснює директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колесникова.

Компанія готова здійснити реструктуризацію заборгованості шляхом укладення зі споживачем відповідного договору про оплату боргу частинами.

У разі подальших неплатежів за газ будуть використані заходи примусового погашення боргу. З початку року «Запорожгазгаз Збут» направив боржникам 30,5 тис. попереджень про припинення поставок природного газу. У 574 випадках підприємство вимушено припинити поставки блакитного палива боржникам.

Компанія дякує всім споживачам, які вчасно розраховуються за спожитий газ, і закликає боржників не зволікати і в найкоротші терміни погасити борги.