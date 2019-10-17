Україна цього року накопичила в сховищах рекордний обсяг газу



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Наразі у підземних сховищах накопичено понад 21,1 млрд кубометрів газу, частина якого в режимі «митний склад»

Україна завершила закачування газу в підземні сховища. Про це в четвер, 17 жовтня, повідомив глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

«Закінчився черговий сезон закачування газу в українські підземні сховища газу (ПСГ)», - написав він.

За його даними, станом на 15 жовтня в ПСГ знаходиться понад 21,1 млрд куб. м газу.

Макогон уточнив, що Україна закачувала газ як власного видобутку, так і імпортний, який поставляється в країну з країн Європи. Крім того, навесні цього року західні трейдери почали активно користуватися послугами українських сховищ і закачувати в них газ у режимі «митний склад». Обсяг такого газу в ПСГ наразі складає 2,32 млрд куб. м.

«Це означає, приблизно, 620 млн гривень ($25 млн) з ПДВ додаткового доходу для «Укртрансгазу» і, відповідно, значні додаткові надходження в бюджет», - уточнив він.

Також зазначимо, що Україна побудувала газопровід для збільшення постачання блакитного палива з Польщі. Будівельно-монтажні роботи з підключення нової технологічної ділянки успішно завершені на компресорній станції «Комарно» у Львівській області. Проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.