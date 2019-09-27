Україна і МВФ протягом наступних тижнів обговорюватиме відкриття нової програми співпраці - Гончарук



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Керівник місії МВФ пан Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам - Гончарук

Ми розпочали обговорення нової трирічної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування - прем'єр

Україна протягом наступних кількох тижнів продовжуватиме переговори з Міжнародним валютним фондом щодо отримання рекомендацій ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з нашою державою.

Про це прем’єрміністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи двотижневий візит до Києва керівництва фонду.

«Заспокою одразу паніку, що вчора розлетілася в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової трирічної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування. Протягом наступних декількох тижнів ми продовжуватимемо переговори, аби отримати, так званий, staff agreement - рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною», - написав Гончарук.

Він визнав, що це були два тижні насичених, важких та важливих консультацій, але керівник місії МВФ пан Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам. Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014-2015 років, зменшенні внутрішніх та зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3-3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів - нині становлять понад $20 млрд США.

«Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору і додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання», - зазначив Прем’єр-міністр.

Однак, додав він, попереду в української сторони великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.

Гончарук планує активну роботу над покращенням бізнес-середовища та проведення ключових реформ, серед яких - велика приватизація держпідприємств, реформа агросектору, боротьба з корупцією та судова реформа.

Окрім того, запевнив прем’єрміністр, забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом уряду та маркером для міжнародних партнерів.