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    Думки вголос

    Голод Україні не загрожує. Цифри і факти

    Все буде Україна! - Голод Україні не загрожує. Цифри і факти
    Все буде Україна!

    Ми сидимо на п'ятирічних (!) запасах олії, і на дворічних – пшениці

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    Хочу присоединить свой голос к множеству, уже звучащих в контексте посевной.

    Сначала о хорошем.

    У наших аграриев товара на 8 ярдов долларов, по элеваторам и хранилищам всякого добра – минимум 20 млн тонн.

    Голод Украине точно не грозит.

    Мы сидим на пятилетних (!) запасах подсолнечного масла, и на двухлетних – пшеницы, в то время как немцы уже рыщут в поисках Олейны, а у африканских стран запасов зерна на месяца три и нет бюджетов, чтоб покупать его по 500 долларов тонну, как любезно предлагает Чикаго.

    Как бы цинично это не звучало, но заблокированные украинские порты – это не совсем наши проблемы. Экспортируем мы сейчас минимально, железной дорогой, но это горло не то, что узкое – оно сплющенное.

    В общем, базовой еды завались. Из пищепрома, который оказался в зоне боевых действий – херсонские макароны, большое производство круп в Чернигове и харьковские предприятия (там много). Эти объемы будут компенсированы релокацией на другие производства и госзаказом (уже включились 300 предприятий) и либерализированным импортом (ожидается на днях).

    Теперь еще о хорошем.

    Понятно, что посеемся.

    Наша погодная фея Татьяна Ивановна из Гидрометцентра (она кстати в Киеве) уверена, что из-за промерзания почвы реальный старт работ – конец марта/первая декада апреля.

    Каждый дополнительный день отсрочки – это подарок АПК и временной ресурс для ВСУ.

    Озимые бодрячком, и их, напомню, насеяли, шо дурные, там рекордные площади.

    С понедельника заработает льготное кредитование. Деньги (до 5 млн) обещают сбрасывать чуть ли не с вертолета под госгарантию и поручительство. Свыше 5 лямов – с минимальными формальностями типа «ну хоть паспорт покажите».

    Все, что могли либерализировали, семена, техника – под честное слово, по топливу принято волевое решение, что любая доступна соляра – это хорошая соляра, акциз отменили, перевозчиков удобрений тоже не кошмарят лицензиями.

    По структуре будет крен в продовольственные культуры, а подсолнечника точно меньше (не об этом ли мы так долго мечтали).

    Плюс есть идеи компенсировать проседание на Юге и Востоке (если таковое будет) интенсификацией в Центре и на Западе, но это уж и разряда розовых пони.

    А плохих новостей у меня для вас сегодня нет.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна акциз Україна харчування окупація #stoprussia
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    Голод Україні не загрожує. Цифри і факти