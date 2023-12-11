Україна отримає третій транш від МВФ на $900 млн
Рада директорів МВФ завершила другий перегляд програми для України
Міжнародний валютний фонд 11 грудня схвалив перегляд програми для України, який дозволить надати транш на суму близько $900 млн. Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
Він оприлюднив відео, на якому директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми.
«Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми», – зазначила вона під час пресбрифінгу.
Владислав Рашкован заявив, що тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, що може відбутися вже цієї весни.
«Не перемикайтесь – цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього», – додав він.
Нагадаємо, у листопаді Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно 900 млн доларів.
Зазначимо, в липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ.
Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України $15,6 млрд. Перший транш фінансування у обсязі $2,7 млрд було надано одразу.
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