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Захоплення судна з українцями: на борту громадяни ще чотирьох країн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Захоплення судна з українцями: на борту громадяни ще чотирьох країн
Хусити захопили судно Galaxy Leader
фото з відкритих джерел

Японія працює над звільненням судна та членів екіпажу

До екіпажу захопленого бойовиками-хуситами в Червоному морі судна входять громадяни п'яти країн. Про це повідомило агентство Kyodo.

Так, на борту Galaxy Leader, яке виходило з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів, перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Мексики, Румунії, Філіппін.

Повстанці стверджували, що захопили ізраїльське судно, але Ізраїль заявив, що воно належить британській компанії, керується японською, а на борту немає ізраїльських громадян.

Оператором захопленого судна є японська компанія Nippon Yusen, повідомило агентство Kyodo.

Уряд Японії заявив, що засуджує захоплення японського судна хуситами та працює над звільненням самого судна та членів екіпажу.

«Вчора ми отримали інформацію про те, що судно для перевезення автомобілів Galaxy Leader, оператором якого є компанія Nippon Yusen, було захоплене хуситами, коли рухалося у південному напрямку у Червоному морі біля берегів Ємену. Уряд рішуче засуджує цей акт», – заявив представник уряду Хірокадзу Мацуно.

Як повідомлялося, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, МЗС уже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

Теги: Ємен тероризм корабель Україна Японія

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