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Сьогодні в Україні – День гідності та свободи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні в Україні – День гідності та свободи
Україна вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи
фото з відкритих джерел

Свято покликане затвердити прагнення українських громадян до демократії, свободи та справедливості

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначається День гідності та свободи.

Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. 

21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Після того, як 29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг із закликом до відставки уряду та дострокових парламентських виборів, влада застосувала силу. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців.

Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими.

18-20 лютого – в найтрагічніші дні Революції, сталися сутички в центрі Києва, підпалено Будинок профспілок, снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні. 

Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися  позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. Україна вдруге отримала шанс для цивілізаційного вибору, демократії,  очищення від впливу тоталітарного, людиноненависницького  комуністичного минулого. 

На відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи коштувало Україні багатьох життів патріотів.

День гідності та свободи став своєрідним наступником свята Дня свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005-го по 2011 роки 22 листопада, але був скасований.

Свято проголошене 30 вересня 2017 року указом президента України №300/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи».

Свято покликане затвердити прагнення українських громадян до демократії, свободи та справедливості і схвалити рух до європейського майбутнього. Хоча День гідності і свободи отримав статус державного свята, він залишається робочим днем.

Цей день – символ творення новітньої історії держави та пам’ятна дата, що вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави.

Теги: Революція Гідності Україна свято

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