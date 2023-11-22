Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Пентагону порівняв війну в Україні та Ізраїлі і заявив про причетність однієї країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Пентагону порівняв війну в Україні та Ізраїлі і заявив про причетність однієї країни
Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Іран розпалює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і Путіна»

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів паралелі між Україною та Ізраїлем та заявив, що ці країни зараз стикаються з безжальними ворогами, який намагається їх знищити. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«І Україна, і Ізраїль стикаються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. І ми бачимо, що Іран розпалює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і Путіна», – наголосив міністр.

За його словами, терористичні угруповання та войовничі диктатори намагаються підірвати міжнародний лад у всьому світі. «Це момент глобального виклику. Але не варто помилятися, Сполучені Штати здатні продовжувати надавати потужну підтримку Україні, так само як і підтримувати Ізраїль у скрутну хвилину», – додав Остін.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, відбулася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Під час виступу перед зустріччю міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку.

Також він зазначив, що партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.

Теги: Олег Костін Пентагон війна Ізраїль Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опоненти Фаріон, як правило, акцентують увагу саме на формі її спілкування, а не на змісті її думок і висновків
Феномен Ірини Фаріон
10 листопада, 19:00
Україна зараз б'ється за демократичні цінності
Демократія ризикує опинитися у меншості
23 жовтня, 17:47
До Нідерландів приїздять українські біженці з інших країн Європи
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
7 листопада, 09:14
Захисники ліквідували ще 660 окупантів та вісім ворожих танків
ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ
29 жовтня, 09:19
Росія почала вербувати на війну в'язнів, засуджених Україною
Росія почала вербувати на війну в'язнів, засуджених Україною
30 жовтня, 21:50
Рашисти будуть залізницю до Криму через окуповані території
Рашисти будуть залізницю до Криму через окуповані території
6 листопада, 10:24
За тиждень бійці ЦСО «А» знищили 16 ворожих танків
СБУ показала, як росіяни палають під Авдіївкою
11 листопада, 11:57
Пожежа внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині
Ситуація в регіонах: влучання в енергетичний об'єкт на Одещині та понад сто обстрілів Херсонщини
18 листопада, 12:59
Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку
Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі
20 листопада, 15:34

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7336
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua