Глава Пентагону порівняв війну в Україні та Ізраїлі і заявив про причетність однієї країни

Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку

Ллойд Остін: «Іран розпалює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і Путіна»

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів паралелі між Україною та Ізраїлем та заявив, що ці країни зараз стикаються з безжальними ворогами, який намагається їх знищити. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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«І Україна, і Ізраїль стикаються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. І ми бачимо, що Іран розпалює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і Путіна», – наголосив міністр.

За його словами, терористичні угруповання та войовничі диктатори намагаються підірвати міжнародний лад у всьому світі. «Це момент глобального виклику. Але не варто помилятися, Сполучені Штати здатні продовжувати надавати потужну підтримку Україні, так само як і підтримувати Ізраїль у скрутну хвилину», – додав Остін.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, відбулася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Під час виступу перед зустріччю міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку.

Також він зазначив, що партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.