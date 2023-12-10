Американський сенатор заявив, що Україні доведеться поступитися Росії територіями

Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Венс вважає, що війна має закінчитися переговорами

Вашингтону потрібно прийняти той факт, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися Росії деякими територіями. Таку заяву в неділю, 10 грудня, зробив Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Венс.

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«В інтересах Америки – визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам. І нам потрібно покласти край цим військовим діям», – сказав Венс в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, «і в наших, і в їхніх інтересах» припинити бойові дії, щоб покласти край загибелі людей.

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«У тому, що стосується українського питання, всі, хто має голову на плечах, знають, що це закінчиться переговорами. Ідея про те, що Україна поверне Росію до кордонів 1991 року, була абсурдною, ніхто в це насправді не вірив», –сказав Венс.

Раніше син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України і заявив, що «Україна вже програла війну з Росією».

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Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства.

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