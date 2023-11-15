Стало відомо, коли Сенат США розгляне запит Байдена про допомогу Україні

Об'єднаний пакет, який охоплює допомогу Україні та Ізраїлю винесуть на розгляд після Дня Подяки

Палата представників США планує розглянути запит президента Джо Байдена про фінансову допомогу Україні після Дня Подяки, який цього року відзначають 23 листопада. Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє CNN.

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За словами Шумера, об'єднаний пакет національної безпеки, який охоплює допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню і посилення кордону США, винесуть на розгляд після Дня Подяки.

Лідер більшості запевнив, що він «дуже сильно хоче», щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, захисту кордону та допомоги Індійсько-Тихоокеанському регіону.

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«У нас є демократи й республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо гарантування безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі чотири запити мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом», – сказав Чак Шумер.

Відповідаючи на запитання про зусилля Республіканської партії Палати представників поділити пакет на менші, окремі законопроєкти, Шумер відповів, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох запитів, і він старанно працюватиме для того, щоб їх виконати.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів повинен ухвалити запит Байдена, який охоплює допомогу Україні та Ізраїлю якомога швидше, оскільки це безпосередньо впливає на національні інтереси США.

Раніше лідер республіканської меншини в Сенаті США, Мітч МакКоннелл, заявив, що припинення надання допомоги Україні було б «величезним кроком назад для Сполучених Штатів» і «для репутації країни як лідера вільного світу».

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Повідомлялося, що Майк Джонсон, спікер Палати представників США, пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю.