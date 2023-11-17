У Раді зареєстровано законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу

В українському парламенті сьогодні, 17 листопада, зареєстрували законопроект щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Про це повідомляться на сайті Верховнї ради України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Прийняття законопроекту наблизить законодавство України до acquis ЄС відповідно до переліку й умов, визначених Угодою про асоціацію», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

«Громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України. Це сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони», – пояснили у парламенті.

Раніше повідомлялося, що сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців.