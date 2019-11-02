Україна почала відбір газу з підземних сховищ



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Закачування блакитного палива до сховищ тривала цього року максимально довго

В Україні через похолодання почався відбір газу зі сховищ.

Про це у Facebook написав голова ТОВ «Оператор ГТС» Сергій Макогон.

«В Україну прийшло похолодання і включилося ТКЕ. Як результат споживання збільшилося до 110 млн на добу. Тому почався відбір газу з ПСГ – 20 млн на добу. Газу в сховищах цього року досить для проходження всієї зими – 21,785 млрд кубометрів. Однак я все одно закликаю всіх економно використовувати енергоресурси, особливо тепло», – написав Макогон.

Як повідомлялося, через теплу погоду та загрози переривання транзиту російського газу закачування блакитного палива до сховищ тривала цього року максимально довго. Спочатку НАК «Нафтогаз України» планував зробити запаси не менше 20 млрд кубометрів.

Я повідомлялося, без тепла у Києві можуть лишитися 40 будинків.