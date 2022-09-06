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На шпиль у Солсбері надивилися: Зеленський закликав ЄС ввести візові обмеження для РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На шпиль у Солсбері надивилися: Зеленський закликав ЄС ввести візові обмеження для РФ

Президент нагадав, що неодноразово Росія спрямовувала кілерів до Європи під виглядом звичайних туристів

Президент Володимир Зеленський закликав Європу підтримати візові обмеження для громадян Росії. Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 6 вересня.

Президент привітав рішення Єврокомісії затвердити пропозицію призупинити спрощений візовий режим, який зараз діє між ЄС і Росією.

«Звичайно, це ще не повний візовий бан. Але це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи», – зазначив президент.

Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії.

Глава держави звернув увагу, що російські пропагандисти поширюють брехню про ЄС, перебуваючи у країнах Євросоюзу.

«Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них.  І не можна сприймати спокійно, що російські пропагандисти досі мають змогу перебувати у європейських країнах, щоденно брехати в репортажах і включеннях з європейських столиць. Брехати про Європу! Принижувати Європу! І при цьому перебувати у Європі. Абсурд, який треба негайно припиняти», – наголосив він.

Зеленський пояснив, що окрім моральної сторони питання, йдеться і про елементарну безпеку. Адже неодноразово Росія спрямовувала кілерів до Європи під виглядом звичайних туристів.

«На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує. Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Рада звернулася до ЄС із закликом заборонити видачу віз для громадян РФ.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією

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Теги: Європа президент росія Володимир Зеленський

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