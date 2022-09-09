До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі

Польща заявляє, що захист України – це захист її безпеки

Сьогодні Україну з робочим візитом відвідав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це повідомляє Polsat News.

«Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва. Буде серія з кількох зустрічей. Обговорюватимуться важливі речі, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою», – повідомив виданню речник польського уряду Пйотр Мюллер.

На запитання, чого очікувати від візиту глави уряду, речник запевнив, що його присутність і жест є політичним сигналом Кремлю.

«Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки», – зазначив Мюллер.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав ліквідувати «Північний потік-2».

Нагадаємо,23 серпня у Києві біля будівлі Верховної Ради у Києві президент Володимир Зеленстький та глава Польщі Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій будуть викарбувані імена міжнародних друзів і партнерів України. Ім'я Дуди першим з'явилося на Алеї.