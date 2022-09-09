Є хороші новини з фронту та від ЄС: звернення Зеленського

ЗСУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках

Президент Володимир Зеленський заявив, що у межах оборонних операцій, що тривають, наші військові звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашій державі. Дуже вагомо. А по-друге, є рішення Ради ЄС про зупинення угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. Це рішення запрацює вже з понеділка. І є й конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії. Це вже захист Європи, це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати й розважатися, ніби нічого у Європі не відбувається, ніби немає російського терору», - заявив Зеленський.

Він також розповів, що наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках.

«Успішно продовжують. На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей… Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі», - підкреслив глава держави.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Згодом у мережі з'явилася низка відео, як жителі Балаклії зі сльозами на очах зустрічають у місті українських військових.

Нагадаємо, тим часом українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія на Харківщині пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.

Також ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (фото, відео).

До слова, в районі Балаклії українським військовим дістались розкішні трофеї. Окупанти так швидко тікали зі своїх позицій, що залишили багато корисного.