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Мирна угода між Україною та Росією: Трамп знайшов собі нового посередника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мирна угода між Україною та Росією: Трамп знайшов собі нового посередника
Ердоган може допомогти Трампу переконати Росію припинити війну в Україні
фото із відкритих джерел

Трамп просить Ердогана про допомогу у вирішенні війни між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у вирішенні питання миру між Росією та Україною. Про це повідомляє турецьке видання t24.

Президент США Дональд Трамп запропонував президенту Таїпу Ердогану співпрацювати для припинення війни. «Під час переговорів Трамп попросив президента Ердогана виступити посередником для припинення війни між Росією та Україною», – йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що Ердоган прихильно ставиться до пропозиції Трампа.

Згідно повідомленням газети Türkiye, у понеділок у телефонній розмові з Ердоганом Трамп висловив своє сподівання на мир щодо російсько-української війни та попросив його співпрацювати над цим питанням.

Очікується, що Туреччина активізує свої дипломатичні контакти найближчим часом, щоб зробити припинення вогню, ініційоване Путіним з 8 по 11 травня, постійним. Передбачається, що Анкара відновить інтенсивні переговори з адміністраціями Москви та Києва та закличе сторони «повернутися за стіл переговорів».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ситуація з війною в Україні наближається до етапу, коли доведеться ухвалювати важливі рішення. Водночас він зізнався, що не в захваті від такої необхідності.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом. 

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія США Дональд Трамп переговори

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