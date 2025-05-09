Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Як Україна змушує Росію думати про мир

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Припинення авіасполучення у Росії не може компенсуватися іншими видами транспорту
фото: Reuters

Примус агресора до миру

Вже ніхто не сперечається, що дрони стали фактором, який принципово змінює характер сучасної війни. І розвиток саме цього напрямку стане визначальним для обороноздатності технологічних країн.

Саме наявність у ЗСУ дронів різного типу, при цьому – принципово важливо! – вітчизняного виробництва дозволила утримати фронт, коли Штати припинили постачання зброї, щоб натиснути на Україну для її повної слухняності. Не вийшло.

Але зараз проглядається сценарій, коли удари далекобійними дронами по недоімперії можуть стати якщо не визначальним, то суттєвим інструментом примусу Кремля до реальних мирних переговорів.

Якщо у напрямку Москви декілька діб поспіль летить сто і більше наших безпілотників літакового типу, то ППО ворога не здатне перехопити їх всі. Хоч декілька та пролетить у повітряну зону якогось російського аеропорту. І тому Росії доводиться закривати аеропорти і припиняти авіасполучення.

Звісно, Кремлю плювати на те, що наші дрони можуть вразити якісь аеродромні структури і до купи постраждають декілька авіапасажирів – баби ще народять.

Вони б взагалі не звертали уваги на наші атаки і продовжували польоти. Але ж по дронах працює їхня ППО, яка залюбки збиває цивільні авіалайнери, трагедія з азербайджанським літаком це підтвердила.

Припинення авіасполучення у Росії не може компенсуватися іншими видами транспорту. Поїзд – це з Москви до Пітеру, або з Рязані до Москви. Машиною – з міста до дачі, до якої там може бути кілометрів чотириста. Все інше – літаками.

Важливо, що у випадку проблем з авіасполученням велика кількість росіян раптом починає відчувати, що війна – це не десь там далеко в Україні, куди летять російські ракети та «шахеди», і можна аплодувати нашим руйнуванням і жертвам з дивана перед ТВ, а це безпосередньо з ними, у їхньому житті.

Хаос і безвихідь, до яких додаються ставлення до людей як до бидла – подивиться, як їх мордують аеродромні пасажирські служби – це саме те, що потрібно, щоб припинення бойових дій стало у РФ неофіційним мейнстримом.

Не викликає сумнівів, що Кремль взагалі може наказом припинити авіасполучення на європейській частині недоімперії, як зробив це на півдні Росії. Потужних протестів не буде.

Але будуть величезні економічні збитки (нестача грошей на війну!) плюс втрата залишків міжнародного іміджу супердержави.

Тому наші дрони мають масовано літати над Росією регулярніше за літаки Qatar Airways, яка зараз вважається найнадійнішою авіакомпанією світу.

Питання лише у тому, чи підготовані у нас необхідні для цього виробничі потужності.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим – наріжний камінь світової безпеки
Крим – наріжний камінь світової безпеки
28 квiтня, 13:11
Вояж Тампа-молодшого до Східної Європи здійснювався у межах проєкту «Бізнес-бачення Трампа на 2025 рік»
Бацила євросепаратизму. Підозрілий десант Трампа-молодшого Геополітика
2 травня, 12:45
Євгенія Поліщук, Ігор Лиман та Маргарита Ситник
Чи повернуться українські науковці на Батьківщину? Розмова про «відтік мізків» під час війни
Сьогодні, 06:00
Росія вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю, загинуло 35 осіб
«Прошу навчитися тактичної медицини». Військовий звернувся до українців після атаки на Суми
14 квiтня, 17:23
Речниця Єврокомісії: Росія може зупинити цю війну у будь-який момент
Речниця Єврокомісії розкритикувала «перемир’я» Путіна на Великдень
20 квiтня, 09:49
Семеніхін називає Артюха та Красношапку «співучасниками злочину московитів»
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
13 квiтня, 15:35
НАЗК провело повну перевірку двох декларацій Тетяни Крупи
Прихована крипта і мільйони кешу, вивезеного за кордон. Проти Крупи можуть відкрити нову справу
17 квiтня, 10:29
Келлог: А триденне перемир'я – це абсурд
Спецпредставник США розкритикував пропозицію Путіна про «триденне перемир’я»
29 квiтня, 21:14
Українські захисники на Лиманському напрямку усі атаки відбили, а також не допустили погіршення тактичного положення у Серебрянському лісництві
Росіяни намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
28 квiтня, 10:49

Олександр Кочетков

Як Україна змушує Росію думати про мир
Як Україна змушує Росію думати про мир
Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?
Чому світ досі не визнав Путіна злочинцем?
Сто днів, які ошелешили світ
Сто днів, які ошелешили світ
Трамп готує «мир» на умовах Путіна?
Трамп готує «мир» на умовах Путіна?
США вмивають руки. Чи готова Європа до переговорів з Росією?
США вмивають руки. Чи готова Європа до переговорів з Росією?
Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє
Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
75K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
18K
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
16K
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
16K
«Хочу, щоб вони публічно вибачилися»: ветеран прокоментував конфлікт у львівському банку

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua