Як Україна змушує Росію думати про мир

Примус агресора до миру

Вже ніхто не сперечається, що дрони стали фактором, який принципово змінює характер сучасної війни. І розвиток саме цього напрямку стане визначальним для обороноздатності технологічних країн.

Саме наявність у ЗСУ дронів різного типу, при цьому – принципово важливо! – вітчизняного виробництва дозволила утримати фронт, коли Штати припинили постачання зброї, щоб натиснути на Україну для її повної слухняності. Не вийшло.

Але зараз проглядається сценарій, коли удари далекобійними дронами по недоімперії можуть стати якщо не визначальним, то суттєвим інструментом примусу Кремля до реальних мирних переговорів.

Якщо у напрямку Москви декілька діб поспіль летить сто і більше наших безпілотників літакового типу, то ППО ворога не здатне перехопити їх всі. Хоч декілька та пролетить у повітряну зону якогось російського аеропорту. І тому Росії доводиться закривати аеропорти і припиняти авіасполучення.

Звісно, Кремлю плювати на те, що наші дрони можуть вразити якісь аеродромні структури і до купи постраждають декілька авіапасажирів – баби ще народять.

Вони б взагалі не звертали уваги на наші атаки і продовжували польоти. Але ж по дронах працює їхня ППО, яка залюбки збиває цивільні авіалайнери, трагедія з азербайджанським літаком це підтвердила.

Припинення авіасполучення у Росії не може компенсуватися іншими видами транспорту. Поїзд – це з Москви до Пітеру, або з Рязані до Москви. Машиною – з міста до дачі, до якої там може бути кілометрів чотириста. Все інше – літаками.

Важливо, що у випадку проблем з авіасполученням велика кількість росіян раптом починає відчувати, що війна – це не десь там далеко в Україні, куди летять російські ракети та «шахеди», і можна аплодувати нашим руйнуванням і жертвам з дивана перед ТВ, а це безпосередньо з ними, у їхньому житті.

Хаос і безвихідь, до яких додаються ставлення до людей як до бидла – подивиться, як їх мордують аеродромні пасажирські служби – це саме те, що потрібно, щоб припинення бойових дій стало у РФ неофіційним мейнстримом.

Не викликає сумнівів, що Кремль взагалі може наказом припинити авіасполучення на європейській частині недоімперії, як зробив це на півдні Росії. Потужних протестів не буде.

Але будуть величезні економічні збитки (нестача грошей на війну!) плюс втрата залишків міжнародного іміджу супердержави.

Тому наші дрони мають масовано літати над Росією регулярніше за літаки Qatar Airways, яка зараз вважається найнадійнішою авіакомпанією світу.

Питання лише у тому, чи підготовані у нас необхідні для цього виробничі потужності.