Командир корпусу Нацгвардії розповів, у яку суму обходиться знищення окупанта на фронті

Ігор Оболєнський та його підлеглі порахували витрати на боєприпаси, якими ліквідовують противника

На знищення одного окупанта необхідно витратити приблизно $2,5-3 тис. Саме в таку суму, за підрахунками нацгвардійців, обходиться ліквідація солдата 18-ї мотострілецької дивізії під Харковом. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «Цензор.Нет» розповів командир другого корпусу Національної Гвардії України Ігор Оболєнський.

Як пояснив Ігор Оболєнський, у бригаді «Хартія», якою він раніше командував, було введено унікальну посаду – battle captain. Це офіцер, завдання якого – вести бій у той момент, коли командир і начальник штабу можуть займатися плануванням. Battle captain також дбає про те, аби знищити якомога більше ворогів, але витратити при цьому мінімум ресурсів.

«Ми ведемо собі дуже багато статистики, і у battle captain є навіть таке змагання. Вони повинні провести ефективну зміну. Що це означає? Це використати як можна менше грошей у застосуванні нашими боєприпасами, але вбити і знищити як можна більше ворога. Тому вони вже кожен раз думають, застосовувати йому 155-й снаряд, який коштує майже 4,5 тисячі євро, чи FPV. Але з іншим, обирає заряд, як в іграшці Call of Duty або в цих мережевих нових іграх ти обираєш собі зразок озброєння і зразок боєприпасу, з яким ти будеш воювати. Ми майже доходимо зараз до цього. Гарна ідея. Ми зараз це теж зробимо, щоб battle captain буде обирати вид озброєння, яким буде вражати, і це буде на планшеті», – розповів командир другого корпусу Нацгвардії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми.

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

Також прем’єр-міністр Чехії спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися про продовження програми закупівлі боєприпасів великого калібру для України у 2025 році.