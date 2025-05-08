США взялись за серійне виробництво термоядерних бомб

Сполучені Штати розраховують розпочати у травні серійне виробництво новітніх термоядерних авіабомб

США приступають до серійного виробництва нових термоядерних бомб. Перший серійно випущений екземпляр B61 у модифікації 13 виготовлять у травні 2025 року. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Національного управління ядерної безпеки (НУЯБ) при Міністерстві енергетики США Тереза ​​Роббінс, пише «Главком».

«Програма (модернізованих ядерних боєголовок, призначених для запуску з підводних човнів балістичних ракет Trident II, – «Главком») W88 Alteration 370 зберегла стовідсоткове виконання графіка постачання ВМС США і має завершити виробництво до кінця 2025 фінансового року», – зазначила Роббінс.

«Програма (ядерних боєголовок, – «Главком») W80-4, як і раніше, відповідає графіку ВПС для (крилатої, – «Главком») ракети великої дальності, і ми очікуємо на виготовлення першого серійно випущеного екземпляра у вересні 2027 року», – сказала Тереза ​​Роббінс.

Рішення про виробництво боєзарядів B61-13 було ухвалено 2023 року попередньою американською адміністрацією на чолі з Джо Байденом. Його піддали критиці багато експертів у США та за кордоном, які виступають за подальше скорочення ядерних озброєнь у світі. Серед таких організацій були Федерація американських вчених (FAS) та Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN).

Раніше стало відомо, що США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова. Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила розвідувальну кампанію щодо Гренландії, направивши національні служби для збору інформації про рух за незалежність острова та ставлення до можливого видобутку природних ресурсів на його території.