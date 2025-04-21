Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
фото з відкритих джерел

Через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни

Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива. Про це пише Reuters з посиланням ексочільника оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, передає «Главком».

Зазначається, що через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни, а також збільшити імпорт. Як наслідок, за даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасів у сховищах станом на 16 квітня впав до історичного мінімуму ‒ лише 0,7 млрд м³ або 2,22% від загальної місткості.

А для стабільного проходження наступного зимового сезону Україні потрібно накопичити щонайменше 12,8 млрд м³ газу, зокрема 4,6 млрд м³ так званого буферного газу, необхідного для підтримки тиску в сховищах. Враховуючи обсяги внутрішнього видобутку, на його думку, цього можна досягти лише за умови імпорту щонайменше 5,5 млрд м³, а бажано ‒ 6,3 млрд.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

Читайте також:

Теги: ракетна атака Україна Нафтогаз України газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Промислове газове обладнання
США і Росія домовляються: ЄС знову сяде на газову голку?
21 березня, 15:35
На думку голови ради Української асоціації відновлювальної енергетики для побудови газопоршневої генерації необхідно близько чотирьох років
Стабільний газовий баланс в Україні вимагає довгострокового планування – Ігнатьєв
27 березня, 13:00
Чинні штрафні санкції за фізико-хімічні показники газу створюють додатковий фінансовий тиск на учасників ринку
Комітет Ради звернеться до Міненерго та НКРЕКП щодо пом’якшення вимог до якості газу
30 березня, 13:54
Словаччина почала отримувати газ з Росії трубопроводом «Турецький потік» ще в лютому
Росія різко збільшить експорт газу до Словаччини
31 березня, 18:10
З 14 лютого у Придністров’я почав постачатися газ за «угорською схемою»
Придністров'я знов без газу? Глава регіону не заплатив по «угорській схемі»
7 квiтня, 14:06
Зараз в Україні критична ситуація з запасами газу
Скасування пільгового постачання газу виробникам електрики скоротить потребу в імпорті газу, – ICC Ukraine
3 квiтня, 12:54
Раніше Кабмін зобовʼязав «Укрнафту» виконувати спеціальні обов’язки (ПСО) щодо продажу природного газу
«Укрнафта» розпродає газ, який має йти на виробництво електрики і тепла для населення – Гончаренко
9 квiтня, 12:36
Український ринок газу поки що не інтегрований у європейський
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
10 квiтня, 15:49
ЄС відклав ідею санкцій проти імпорту російського СПГ
ЄС відмовився від заборони імпорту скрапленого газу з Росії
17 квiтня, 01:26

Економіка

Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину
Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»
Ринок газу потрібно відновлювати – заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу»
Найбільші борги за зелену енергетику накопичено у 2022 році – експерт
Найбільші борги за зелену енергетику накопичено у 2022 році – експерт
Як підвищення військового збору вплинуло на надходження до бюджету? Дані Податкової
Як підвищення військового збору вплинуло на надходження до бюджету? Дані Податкової
Комерційна стратегія «Нафтогазу» потребує перегляду в умовах газового дефіциту – Центр Разумкова
Комерційна стратегія «Нафтогазу» потребує перегляду в умовах газового дефіциту – Центр Разумкова
Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова
Понад 200 багі для ЗСУ виготовили зі сталі «Сталевого фронту» Ахметова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
47K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
38K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
29K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
15K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua