Україні потрібно нарощувати імпорт газу: названо причину

Через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни

Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива. Про це пише Reuters з посиланням ексочільника оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, передає «Главком».

Зазначається, що через зруйновані виробничі потужності на сході країни Україна була змушена інтенсивно відбирати газ зі сховищ протягом зими та весни, а також збільшити імпорт. Як наслідок, за даними платформи Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасів у сховищах станом на 16 квітня впав до історичного мінімуму ‒ лише 0,7 млрд м³ або 2,22% від загальної місткості.

А для стабільного проходження наступного зимового сезону Україні потрібно накопичити щонайменше 12,8 млрд м³ газу, зокрема 4,6 млрд м³ так званого буферного газу, необхідного для підтримки тиску в сховищах. Враховуючи обсяги внутрішнього видобутку, на його думку, цього можна досягти лише за умови імпорту щонайменше 5,5 млрд м³, а бажано ‒ 6,3 млрд.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.