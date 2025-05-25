Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обмін «1000 на 1000» завершено: з полону повернулися ще 303 українці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Обмін «1000 на 1000» завершено: з полону повернулися ще 303 українці
303 українських захисники вдома
фото: Володимир Зеленський

Україна повернула 303 захисників з російського полону в рамках обміну «1000 на 1000»

Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Главком».

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – підкреслив глава держави.

За словами президента, сьогодні з російського полону повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Володимир Зеленський висловив подяку команді, яка працювала цілодобово для успішної реалізації цього обміну. «Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону», – запевнив Президент.

9 фото
На весь екран
фото: Володимир Зеленський

Як відомо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися ще 307 українських захисників. Цей обмін є частиною домовленості про формат «1000 на 1000», досягнутої під час переговорів у Туреччині. 

Також 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, цей обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Теги: обмін полоненими Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра Путіна з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі
У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
2 травня, 20:01
Старі маніпулятори уже забрехалися до межі 
Психологія російської імперії – брехня, маніпуляції та війна за «мир»
14 травня, 09:35
Крим – наріжний камінь світової безпеки
Крим – наріжний камінь світової безпеки
28 квiтня, 13:11
Довгоочікувана розмова Путіна та Трампа не призвела до прориву у переговорах
«Дарагой друг Владімір». Трамп знову підігрує Кремлю
20 травня, 14:14
Путінські понти і блеф є основним прийомом російської дипломатії, особливо активним останні три роки
Понти Путіна. Для кого ці всі заяви?
Вчора, 19:00
На Дніпропетровщині СБУ викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів
Неякісні міни. Знищення «тилових схем»
30 квiтня, 15:11
Пишний розповів, що це складний процес, що потребує глибокого і всебічного аналізу та підготовки
Україна може перейти з долара на євро: НБУ розглядає зміну валютної прив’язки
8 травня, 05:19
Головні новини ночі проти 14 травня
Перший півфінал Євробачення, Росія запустила дрони: головне за ніч
14 травня, 05:15
Торгівля зерном залишається для України основою експорту
Мита на агропродукцію з України. Євросоюз пояснив, що зміниться із червня
23 травня, 11:03

Події в Україні

Атака РФ на Хмельниччину: Очевидиця розповіла про загиблих
Атака РФ на Хмельниччину: Очевидиця розповіла про загиблих
Обмін «1000 на 1000» завершено: з полону повернулися ще 303 українці
Обмін «1000 на 1000» завершено: з полону повернулися ще 303 українці
РФ, ймовірно, готується до повторних комбінованих ударів по Україні – ЦПД
РФ, ймовірно, готується до повторних комбінованих ударів по Україні – ЦПД
Під час нічної атаки на Україну загинули 12 людей, більше 60 поранено
Під час нічної атаки на Україну загинули 12 людей, більше 60 поранено
На Житомирщині під час нічної атаки загинули троє дітей з однієї сім’ї (оновлено)
На Житомирщині під час нічної атаки загинули троє дітей з однієї сім’ї (оновлено)
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
122K
Захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
59K
Ініціатива у мирних переговорах переходить до Кремля. І ось чому
34K
Яка погода буде у червні? Метеоролог припустила нову небезпеку для аграріїв
27K
Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua