Обмін «1000 на 1000» завершено: з полону повернулися ще 303 українці

Україна повернула 303 захисників з російського полону в рамках обміну «1000 на 1000»

Україна успішно завершила третій етап обміну полоненими за формулою «1000 на 1000», повернувши з російського полону 303 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Главком».

«303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено», – підкреслив глава держави.

За словами президента, сьогодні з російського полону повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Володимир Зеленський висловив подяку команді, яка працювала цілодобово для успішної реалізації цього обміну. «Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону», – запевнив Президент.

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фото: Володимир Зеленський

Як відомо, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися ще 307 українських захисників. Цей обмін є частиною домовленості про формат «1000 на 1000», досягнутої під час переговорів у Туреччині.

Також 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, цей обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.