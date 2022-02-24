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    Економіка та фінанси

    Україна повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі

    Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн - Україна повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі
    Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн
    фото з відкритих джерел

    З 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режим

    Україна в ніч на 24 лютого повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі та працює в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Про це повідомили в Укренерго.

    Повне відключення України від енергосистем Білорусі та Росії займе три дні – з 24 по 26 лютого. Процедура буде проходити в умовах посилених заходів кібербезпеки. Її мета – тестування можливостей української системи підтримувати в електричних мережах необхідну частоту 50 Гц в різних режимах.

    На цей час ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

    Так, у разі успішного проходження апробаційного періоду на стійкість енергонезалежності Україна може стати частиною Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

    Також стали відомі тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться.

    Нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічильники

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    Теги: ТЕС тарифи електроенергія Укренерго
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    Україна повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі