Україна повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі

Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн

Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн

З 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режим

Україна в ніч на 24 лютого повністю відключилася від енергосистем Росії та Білорусі та працює в автономному режимі, щоб протестувати систему для підключення в майбутньому до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Про це повідомили в Укренерго.

Повне відключення України від енергосистем Білорусі та Росії займе три дні – з 24 по 26 лютого. Процедура буде проходити в умовах посилених заходів кібербезпеки. Її мета – тестування можливостей української системи підтримувати в електричних мережах необхідну частоту 50 Гц в різних режимах.

На цей час ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.

Так, у разі успішного проходження апробаційного періоду на стійкість енергонезалежності Україна може стати частиною Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

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