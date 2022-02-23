Українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі декілька днів

З 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режим

Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн

Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії, оскільки готується до роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Вже сьогодні Україна не імпортує та не експортує електроенергію. Про це свідчать данні оператора Об’єднаної енергосистеми України – держкомпанії НЕК «Укренерго».

Згідно з інформацією на сайті компанії, наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

Це відбувається планово, через те, що з 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

Також повідомляється, що робота в ізольованому режимі передбачена в рамках майбутнього приєднання України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).

Так, у разі успішного проходження апробаційного періоду на стійкість енергонезалежності Україна може стати частиною Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

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