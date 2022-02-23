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    Економіка та фінанси

    Українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі декілька днів

    З 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режим - Українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі декілька днів
    З 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режим
    фото з відкритих джерел

    Наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн

    Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії, оскільки готується до роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Вже сьогодні Україна не імпортує та не експортує електроенергію. Про це свідчать данні оператора Об’єднаної енергосистеми України – держкомпанії НЕК «Укренерго».

    Згідно з інформацією на сайті компанії, наразі повністю зупинені операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

    Це відбувається планово, через те, що з 24 по 26 лютого пройде перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

    Також повідомляється, що робота в ізольованому режимі передбачена в рамках майбутнього приєднання України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).

    Так, у разі успішного проходження апробаційного періоду на стійкість енергонезалежності Україна може стати частиною Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

    Також стали відомі тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться.

    Нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічильники

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    Теги: тарифи імпорт електроенергія українці Укренерго
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    Українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі декілька днів