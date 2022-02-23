На Київщині без світла залишаться понад 60 населених пунктів: адреси

Без електрики сьогодні можуть залишитися більше десяти міст Київщини

На мережах відбудуться планові роботи та капітальні ремонти

У Київській області 23 лютого очікуються відключення електропостачання у низці населених пунктів. Про це повідомляється на сайті компанії-постачальника ДПЕК «Київські регіональні електромережі».

Причиною відключень стануть роботи з виконання приєднання клієнтів, обслуговування мереж та усунення дефектів.

Так, без світла зокрема залишаться мешканці Борисполя, Ржищева, Таращі, Софіївської Борщагівки, Тарасівки, Ставків та Тетіїва.

Нагадаємо, як зазначив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, розбалансування енергосистем і обвал цін на оптовому ринку електроенергії завдають збитки Енергоатому й решті підприємств і можуть стати на заваді планам із синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з об'єднанням енергетичних систем держав ЄС (ENTSO-E).

До слова, народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики з проханням стабілізувати ситуацію з цінами на оптовому ринку електроенергії, які опустилися нижче реальної собівартості. Нагадаємо, мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику.

Як раніше повідомлялося, за словами директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка, імпорт з Білорусі в умовах роботи всіх 15 енергоблоків АЕС призвів до розбалансування енергосистеми і обвалу цін на оптовому ринку електроенергії, заявив. Також повідомлялося, що тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.