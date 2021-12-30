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    Тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться

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    Ймовірне підвищення тарифів на електроенергію відбудеться не раніше 30 квітня 2022 року - Тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться
    Ймовірне підвищення тарифів на електроенергію відбудеться не раніше 30 квітня 2022 року
    фото з відкритих джерел

    До 30 квітня 2022 року схема розрахунку тарифу за споживання електроенегрії залишатиметься старою

    Із 1 січня 2022 року для населення продовжить діяти чинний тариф на електроенергію, що залежить від кількості спожитих кіловат-годин. Проте вже навесні тариф може помітно зрости.

    До 30 квітня 2022 року в Україні схема розрахунку тарифу за споживання електроенегрії залишатиметься старою:

    • сім'ї, що споживають менш ніж 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 грн за кіловат-годину;
    • ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин сплачуватимуть 1,68 грн.

    Проте вже навесні, згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, тариф на електроенергію у 2022 році може збільшитися на 17,5%. Міністерство наголошує, що це лише приблизні значення, засновані на припущеннях експертів.

    Варто також зазначити, що у травні Кабінет міністрів України ухвалив постанову №586, якою схвалено офіційний прогноз щодо динаміки цін на 2022 рік. Згідно з нею, ціни на електроенергію наступного року не зростатимуть.

    Проте в інфляційному звіті за жовтень Національного Банку України зазначається, що тарифи на електроенергію підвищуватимуться, і, до того ж, значними темпами.

    На користь припущення Нацбанку говорить і те, що 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії зросте на 17,6% до 345,64 грн за мегават-годину (без ПДВ). Тариф на послуги з диспетчерського управління зросте на 57,9% і складе 62,22 грн за мегават-годину.

    Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію можуть злетіти на чверть через загрозливу ситуацію в енергетиці.

    Також нещодавно радник прем'єра з питань енергетики Юрій бойко в інтерв'ю «Главкому» розповів, яким чином українці можуть заощадити на електроенергії, використовуючи двозонні лічільники.

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    Теги: тарифи ціни електроенергія уряд послуги
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    Тарифи на електроенергію у 2022 році: що зміниться